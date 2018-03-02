«عصير البرتقال» الأفضل لصحة الإنسان

تواصل – وكالات:

أَفَادَت تقارير طبية، بأن تناول عصير البرتقال الطَبِيعِيّ فِي الصباح له العديد من الفوائد؛ لاحْتِوَائِه على مضادات للأكسدة، واعتبر العلماء أن عصير البرتقال هو الأفضل لصحة الإِنْسَان لهذه الأسْبَاب:

*غني بفيتامين سي الذي يقوم بعدة أدوار فِي الجسم: من جهاز المناعة، إِلَى إِنْتَاج الكولاجين، إِلَى محاربة الالتهابات والجذور الحرّة وعوامل الشيخوخة، إِلَى حماية القلب.

*تناول عصير البرتقال بانتظام يحمي من الأمراض الالتهابية مثل السُّكَّرِيّ، ويساعد على الوقاية من تصلّب الشرايين، إِلَى جانب أنه وسيلة وِقَائِيّة وعلاجية لخفض الكوليسترول الزائد فِي الجسم، وتنظيم ضغط الدم المرتفع؛ أَيْ أنه يحمي من جلطات الدم.

*أَظْهَرَت دراسات أن استبعاد الألياف البرتقال لا تقلل من فوائد عصير البرتقال، ولا ينتقص من كمية مضادات الأكسدة التي يحتويها، ويقتصر التأثير على عدم استفادة القولون من الألياف لتحسين الإِخْرَاج.