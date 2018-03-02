«عصير البرتقال» الأفضل لصحة الإنسان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

ضحية «فتاة مطعم جدة» يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

ضحية «فتاة مطعم جدة» يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

«عصير البرتقال» الأفضل لصحة الإنسان

«عصير البرتقال» الأفضل لصحة الإنسان
0

 

 

تواصل – وكالات:

أَفَادَت تقارير طبية، بأن تناول عصير البرتقال الطَبِيعِيّ فِي الصباح له العديد من الفوائد؛ لاحْتِوَائِه على مضادات للأكسدة، واعتبر العلماء أن عصير البرتقال هو الأفضل لصحة الإِنْسَان لهذه الأسْبَاب:

*غني بفيتامين سي الذي يقوم بعدة أدوار فِي الجسم: من جهاز المناعة، إِلَى إِنْتَاج الكولاجين، إِلَى محاربة الالتهابات والجذور الحرّة وعوامل الشيخوخة، إِلَى حماية القلب.

*تناول عصير البرتقال بانتظام يحمي من الأمراض الالتهابية مثل السُّكَّرِيّ، ويساعد على الوقاية من تصلّب الشرايين، إِلَى جانب أنه وسيلة وِقَائِيّة وعلاجية لخفض الكوليسترول الزائد فِي الجسم، وتنظيم ضغط الدم المرتفع؛ أَيْ أنه يحمي من جلطات الدم.

*أَظْهَرَت دراسات أن استبعاد الألياف البرتقال لا تقلل من فوائد عصير البرتقال، ولا ينتقص من كمية مضادات الأكسدة التي يحتويها، ويقتصر التأثير على عدم استفادة القولون من الألياف لتحسين الإِخْرَاج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير.. التدخين يدمر خلايا الدماغ ويسبب الزهايمر

تحذير.. التدخين يدمر خلايا الدماغ ويسبب الزهايمر

ضوابط صرف «المضادات الحيوية».. مسؤولية مشتركة بين الغذاء والصحة والأسرة

ضوابط صرف «المضادات الحيوية».. مسؤولية مشتركة بين الغذاء والصحة والأسرة

4 أعراض تكشف إصابتك بـ«المياه البيضاء» على العين مبكرًا

4 أعراض تكشف إصابتك بـ«المياه البيضاء» على العين مبكرًا

دراسة أمريكية: الزبادي يحمي من أمراض القلب

دراسة أمريكية: الزبادي يحمي من أمراض القلب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار

المزيد
مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء
تقارير وحوارات

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

المزيد
«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

المزيد
إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>