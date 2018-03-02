تكريم أخصائية اجتماعية صممت برنامج «العلاج باللعب» في المدينة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

الأحوال المدنية: بطاقات الهوية سارية الصلاحية لا يلزم تجديدها

الأحوال المدنية: بطاقات الهوية سارية الصلاحية لا يلزم تجديدها

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

تكريم أخصائية اجتماعية صممت برنامج «العلاج باللعب» في المدينة

تكريم أخصائية اجتماعية صممت برنامج «العلاج باللعب» في المدينة
0

 

تواصل – المَدِينَة الْمُنَوَّرَة:

صممت رئيس قسم الخِدْمَة الاجْتِمَاعِيّة بمُسْتَشْفَى المَدِينَة الْمُنَوَّرَة للنساء والولادة والأطفال الأخصائية الاجْتِمَاعِيّة، رندا الهنيدي الشمري، برنامج “العلاج باللعب”، حيث تم تكريمها بجائزة الرواد لعام 2017م، من قبل وزير الصحة توفيق الربيعة.

بِدَوْرِهِ اسْتَقْبَلَ مدير عام الشؤون الصحية بالمِنْطَقَة الدكتور عبدالحميد الصبحي، الأخصائية الاجْتِمَاعِيّة فِي مكتبه حيث اسْتَعْرَضَت آلية عمل البرنامج، والدور الكبير الذي يقدمه فِي مراحل التعلم للفئة المستهدفة من الأطفال، وقدم لها فِي نهاية العرض شهادة شكر وتقدير نظير جهودها فِي دراسة وتنفيذ البرنامج.

مِنْ جِهَتِها، عبرت الهنيدي عن شكرها لوزير الصحة، ولمدير عام الشؤون الصحية بالمَدِينَة على تكريمها، مُؤكّدَةً أن هذا التكريم دافع لمزيد من العطاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«شرطة المدينة»: «معتلي منبر الجمعة» بينبع سبعيني يعاني من اعتلالات نفسية

«شرطة المدينة»: «معتلي منبر الجمعة» بينبع سبعيني يعاني من اعتلالات نفسية

المدينة.. المحكمة العامة تلزم سوقاً شهيراً بدفع دية «طفل الحاوية»

المدينة.. المحكمة العامة تلزم سوقاً شهيراً بدفع دية «طفل الحاوية»

«البخاخ» أفضل علاج لانسداد الجيوب الأنفية في هذه الحالة

«البخاخ» أفضل علاج لانسداد الجيوب الأنفية في هذه الحالة

أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان للقرآن الكريم

أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان للقرآن الكريم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار

المزيد
مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء
تقارير وحوارات

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

المزيد
«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

المزيد
إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>