تكريم أخصائية اجتماعية صممت برنامج «العلاج باللعب» في المدينة

تواصل – المَدِينَة الْمُنَوَّرَة:

صممت رئيس قسم الخِدْمَة الاجْتِمَاعِيّة بمُسْتَشْفَى المَدِينَة الْمُنَوَّرَة للنساء والولادة والأطفال الأخصائية الاجْتِمَاعِيّة، رندا الهنيدي الشمري، برنامج “العلاج باللعب”، حيث تم تكريمها بجائزة الرواد لعام 2017م، من قبل وزير الصحة توفيق الربيعة.

بِدَوْرِهِ اسْتَقْبَلَ مدير عام الشؤون الصحية بالمِنْطَقَة الدكتور عبدالحميد الصبحي، الأخصائية الاجْتِمَاعِيّة فِي مكتبه حيث اسْتَعْرَضَت آلية عمل البرنامج، والدور الكبير الذي يقدمه فِي مراحل التعلم للفئة المستهدفة من الأطفال، وقدم لها فِي نهاية العرض شهادة شكر وتقدير نظير جهودها فِي دراسة وتنفيذ البرنامج.

مِنْ جِهَتِها، عبرت الهنيدي عن شكرها لوزير الصحة، ولمدير عام الشؤون الصحية بالمَدِينَة على تكريمها، مُؤكّدَةً أن هذا التكريم دافع لمزيد من العطاء.