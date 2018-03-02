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«الهوية الجديدة» خلال 15 يوماً.. و«الأحوال المدنية» تحدد موقف البطاقات السارية

«الهوية الجديدة» خلال 15 يوماً.. و«الأحوال المدنية» تحدد موقف البطاقات السارية
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تواصل – واس:

أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية سيبدأ إصدارها بشكل تدريجي خلال 15 يومَ عمل في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية، وأن المواطنين التي تسري صلاحية بطاقاتهم لا يجب عليهم تغييرها إلا خلال آخر 180 يوماً قبل انتهائها.

وقال الجاسر : “الجيل الثالث من البطاقة يحمل شريحة ذكية “لا تلامسية” متعددة التطبيقات، تتضمن معلومات حامل البطاقة، ومن أبرز هذه التطبيقات هي بيانات سجل الأسرة، وبيانات رخصة السياقة، ومعلومات جواز السفر، والتوقيع الإلكتروني والسمات الحيوية لحامل البطاقة، ومن الممكن أن يتم إضافة تطبيقات أخرى كالمعلومات الصحية الأساسية لحامل البطاقة”.

وأضاف: “البطاقة بها بروز ملموس تُمكِّن الكفيف من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى، إضافة إلى أن البيانات الشخصية مطبوعة بتقنية الحفر بالليزر التي أثبتت نجاحها فهي أدق من الطباعة بالأحبار العادية التي تتعرض للتلف سريعاً”.

 

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