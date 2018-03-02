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مقتل 28 بهجمات استهدفت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو

مقتل 28 بهجمات استهدفت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو
People watch as black smoke rises as the capital of Burkina Faso came under multiple attacks on March 2, 2018, targeting the French embassy, the French cultural centre and the country's military headquarters. Witnesses said five armed men got out of a car and opened fire on passersby before heading towards the embassy, in the centre of the city. Other witnesses said there was an explosion near the headquarters of the Burkinabe armed forces and the French cultural centre, which are located about a kilometre (half a mile) from the site of the first attack. / AFP PHOTO / Ahmed OUOBA
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تواصل – وكالات:

قُتل 28 شَخْصاً على الأقل وجُرح العشرات فِي سلسلة الهجمات التي وقعت بعاصمة بوركينافاسو واجادوجو، الْيَوْم الْجُمُعَة، واسْتَهْدَفت السفارة والمعهد الفرنسيين، ومقر القوات المسلحة فِي البلاد، ولم تعلن أَيْ جهة حتى الآن مسؤوليتها عن العملية.

وقال مصدران مطلعان إن 28 شَخْصاً قُتلوا فيما تحدث مصدر ثالث عن نحو 30 قتيلاً فِي الهجوم الذي وقع فِي العاصمة واجادوجو، واسْتَهْدَفت السفارة الفرنسية فِي هجوم متزامن قُتل فيه ستة مهاجمين، بِحَسَبِ الحُكُومَة البوركينية.

وكان وزير الإعلام فِي بوركينا فاسو ريمي فولجانس دانجينو قَالَ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ إن هذا الهجوم “له طابع إرْهَابي قوي جداً”، ولم تعلن أَي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فِي وَقْتٍ سَابِقٍ لتلفزيون “إل سي إي” أنه “ليس هناك ضحايا من الفرنسيين على حد علمنا”، مُشِيراً إِلَى أنه تم القضاء على المهاجمين.

مِنْ جِهَتِها أَفَادَت الرئاسة الفرنسية أن “الرعايا الفرنسيين فِي واجادوجو يجب أن يتبعوا تعليمات السفارة”، التي طلبت منهم البقاء فِي أمَاكِنهم، مُؤكّدَةً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع تطورات الأحداث باهتمام شديد.

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