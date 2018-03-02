مقتل 28 بهجمات استهدفت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو

تواصل – وكالات:

قُتل 28 شَخْصاً على الأقل وجُرح العشرات فِي سلسلة الهجمات التي وقعت بعاصمة بوركينافاسو واجادوجو، الْيَوْم الْجُمُعَة، واسْتَهْدَفت السفارة والمعهد الفرنسيين، ومقر القوات المسلحة فِي البلاد، ولم تعلن أَيْ جهة حتى الآن مسؤوليتها عن العملية.

وقال مصدران مطلعان إن 28 شَخْصاً قُتلوا فيما تحدث مصدر ثالث عن نحو 30 قتيلاً فِي الهجوم الذي وقع فِي العاصمة واجادوجو، واسْتَهْدَفت السفارة الفرنسية فِي هجوم متزامن قُتل فيه ستة مهاجمين، بِحَسَبِ الحُكُومَة البوركينية.

وكان وزير الإعلام فِي بوركينا فاسو ريمي فولجانس دانجينو قَالَ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ إن هذا الهجوم “له طابع إرْهَابي قوي جداً”، ولم تعلن أَي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فِي وَقْتٍ سَابِقٍ لتلفزيون “إل سي إي” أنه “ليس هناك ضحايا من الفرنسيين على حد علمنا”، مُشِيراً إِلَى أنه تم القضاء على المهاجمين.

مِنْ جِهَتِها أَفَادَت الرئاسة الفرنسية أن “الرعايا الفرنسيين فِي واجادوجو يجب أن يتبعوا تعليمات السفارة”، التي طلبت منهم البقاء فِي أمَاكِنهم، مُؤكّدَةً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع تطورات الأحداث باهتمام شديد.