عسير.. التحقيق مع قائدي مدارس سمحوا للطلاب بالخروج أثناء الأمطار

تواصل – عسير:

أعلنت إدارة التعليم في عسير عن بدء التحقيق مع قائدي المدارس الذين تركوا الطلاب يخرجون إلى منازلهم أثناء هطول الأمطار، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأوضح المتحدث باسم تعليم عسير محمد الفيفي أن ذلك جاء عقب تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس)، تظهر مجموعة من الطلاب وسط السيول بعد صرفهم من المدارس بسبب هطول الأمطار.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في ما يتعلق بالطلاب الذين عادوا من مدارسهم في ظل هذه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع بعض الأحياء.

ولفت الفيفي، إلى أن الدراسة لم تعلق وفقاً لتنبيهات هيئة الأرصاد، لافتاً إلى أن هناك ضوابط محددة يتم على أساسها التعليق، ومنها التنبيه المتقدم وهو ما لم تقم هيئة الأرصاد بإصداره؛ إذ إنها أعلنت عن تنبيه فقط ولم يكن متقدماً، فيما قام الدفاع المدني والأمانة والمرور بدورهم على أكمل وجه في تخطي أخطار الأمطار خلال الآونة الأخيرة.