عسير.. التحقيق مع قائدي مدارس سمحوا للطلاب بالخروج أثناء الأمطار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

ضحية «فتاة مطعم جدة» يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

ضحية «فتاة مطعم جدة» يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

عسير.. التحقيق مع قائدي مدارس سمحوا للطلاب بالخروج أثناء الأمطار

عسير.. التحقيق مع قائدي مدارس سمحوا للطلاب بالخروج أثناء الأمطار
0

تواصل – عسير:

أعلنت إدارة التعليم في عسير عن بدء التحقيق مع قائدي المدارس الذين تركوا الطلاب يخرجون إلى منازلهم أثناء هطول الأمطار، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأوضح المتحدث باسم تعليم عسير محمد الفيفي أن ذلك جاء عقب تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس)، تظهر مجموعة من الطلاب وسط السيول بعد صرفهم من المدارس بسبب هطول الأمطار.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في ما يتعلق بالطلاب الذين عادوا من مدارسهم في ظل هذه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع بعض الأحياء.

ولفت الفيفي، إلى أن الدراسة لم تعلق وفقاً لتنبيهات هيئة الأرصاد، لافتاً إلى أن هناك ضوابط محددة يتم على أساسها التعليق، ومنها التنبيه المتقدم وهو ما لم تقم هيئة الأرصاد بإصداره؛ إذ إنها أعلنت عن تنبيه فقط ولم يكن متقدماً، فيما قام الدفاع المدني والأمانة والمرور بدورهم على أكمل وجه في تخطي أخطار الأمطار خلال الآونة الأخيرة.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التحقيق في 900 قضية فساد والبلاغات تقفز 311% خلال العام الماضي

التحقيق في 900 قضية فساد والبلاغات تقفز 311% خلال العام الماضي

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

خلال 12 ساعة.. هلال عسير يباشر 43 إصابة و4 وفيات بسبب الأمطار

خلال 12 ساعة.. هلال عسير يباشر 43 إصابة و4 وفيات بسبب الأمطار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار

المزيد
مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء
تقارير وحوارات

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

المزيد
«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

المزيد
إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>