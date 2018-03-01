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خلال 12 ساعة.. هلال عسير يباشر 43 إصابة و4 وفيات بسبب الأمطار

خلال 12 ساعة.. هلال عسير يباشر 43 إصابة و4 وفيات بسبب الأمطار
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تواصل – عسير:

باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أمس الخميس، 31 حادثاً مرورياً خلال 12 ساعة بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة، وخلفت تلك الحوادث 43 إصابة و4 وفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن غرفة العمليات تلقت 31 بلاغاً عن حوادث مرورية الخميس، وتحديداً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وخلفت تلك الحوادث أربع وفيات و43 إصابة، ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، وتعاملت معها 33 فرقة إسعافية.

وناشد الشهري المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 عند حدوث أي طارئ، لا قدر الله، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

وأهاب متحدث هلال عسير بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظاً على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله، وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، متمنياً للجميع السلامة.

 

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