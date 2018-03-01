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اليمن .. مقتل قيادي حوثي خبير بالمتفجرات في غارة جوية

اليمن .. مقتل قيادي حوثي خبير بالمتفجرات في غارة جوية
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تواصل – وكالات:

قُتل سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومين من إيران، في غارة جوية لطيران التحالف العربي، بينهم أحد القيادات الميدانية الخبيرة في صناعة الألغام الأرضية والمتفجرات في منطقة كتاف البقع شمالي محافظة صعدة.

وأوضح أركان حرب لواء الفتح العقيد علي صالح الحميدي، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت- صباح الأربعاء الماضي- مجموعة من الميليشيات الانقلابية أثناء محاولتها زراعة ألغام في جبهة المليل بمديرية كتاف البقع شمالي صعدة.

وأشار الحميدي إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم القيادي الميداني البارز المدعو “قاسم حسين المزيجي”، ويعد أحد خبراء الميليشيات في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب الميليشيات في كتاف البقع”.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول إعاقة تقدم الجيش الوطني من خلال زراعة الألغام، إلا أن الفريق الهندسي التابع لقوات الجيش الوطني، وبالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية تغلب على هذه المحاولات اليائسة، ولن تثنيه الألغام والعبوات عن خططه المرسومة لتحرير اليمن من الانقلابيين.

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