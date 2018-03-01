«الجوازات» توضح سبب تأخر إعلان نتائج المقبولات بالوظائف النسائية

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب إن التأخر إعلان أسماء المقبولات كان بسبب حرص المسئول في تدقيق بيانات المتقدمات، حيث إن القبول المبدئي للشهادة يكونا آليا، أما بقية الشروط فيتم التأكد منها وتدقيقها وفق ما تم الإعلان عنه.

وأضاف: عدد المتقدمات كان كبيراً وجميع الملفات ستخضع للتدقيق، حيث اتضح من خلال بعض المتقدمات تفوقهن في الشهادة لكن لا ينطبق عليهن النظام من خلال السن المعلن عنه في الشروط.

وبين الشلهوب أن المقبولات سيخضعن لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال الجوازات قبل العمل وبمدة شهر، ومن شروط القبول والتعيين اجتياز الدورة.

وتابع الشلهوب: “سيتم تدريب المتقدمات على آلية التعامل مع الجمهور وكل ما يتعلق بخدمات الجوازات وأنظمتها وخدماتها المقدمة للمواطن والمقيم”.