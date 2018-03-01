طقس الجمعة.. توقعات بأمطار رعدية ورياح على 6 مناطق

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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهَيْئَة العَامَّة للأرصاد وحماية البِيئَة من اسْتِمْرَار فرص هطول الأَمْطَار الرَعْدِيَّة المصحوبة بنشاط فِي الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مَنَاطِق: الْبَاحَة، عسير، جازان – نجران، وكذلك على منطقتي الرِّيَاض والشرقية، خَاصَّة الأجزاء الجنوبية منها.

وأَشَارَت الهَيْئَة، فِي بيان، الْيَوْم الخميس، إِلَى تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشرق المَمْلَكَة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن حَالَة البحر الأحمر، فالرياح السطحية تكون شمالية – غربية إِلَى غربية بسرعة 16 – 40 كم / ساعة، فيما يصل ارْتِفَاع الموج من متر إِلَى مترين.

وحول الخليج العَرَبِيّ، قَالَ إن الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إِلَى شمالية بسرعة 12 – 34 كم/ساعة، فيما يصل ارْتِفَاع الموج من نصف المتر إِلَى متر.

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