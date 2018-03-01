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بالفيديو.. «المساحة الجيولوجية» تتحرك لدراسة «التصدع الأرضي بالمجمعة»

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تواصل – فريق التحرير:

وجه رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بتشكيل فريق متخصص من قسم المخاطر الجيولوجية للوقوف على تفاصيل التصدع الأرضي الكبير الذي خلّفته الأمطار شمال مدينة تمير التابعة لمحافظة المجمعة، شمال غرب منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، إنه سيتم عمل دراسة علمية دقيقة لمعرفة الأسباب الحقيقية، وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الخطر الجيولوجي، مبيناً أنه سيتم إحاطة المنطقة بسياج حديدي حفاظاً على أرواح المواطنين.

وكان عدد من المواطنين وثقوا الظاهرة بكاميرات هواتفهم، عقب سقوط الأمطار، أمس الأول، جنوب الشعب بمحافظة المجمعة – شمالي منطقة الرياض، وتناقل بعضهم روايات مفزعة عن تداعيات هذا الصدع، استوجبت تدخل أهل الاختصاص للفصل في الأمر.

 

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