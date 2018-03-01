«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘، ما تردد بشأن إلغاء جزء من الاسم في الهوية الوطنية الجديدة، مؤكداً أنه سيدون كما كان في البطاقة السابقة، ووفقاً لما هو مثبت في السجل المدني.

جاء رد الجاسر بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة تفيد بأن اسم القبيلة سيحذف من الهوية الجديدة، التي ستصدر بعد أيام.

وتتميز الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية “لاتلامسية” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية، واستخدم فيها أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.