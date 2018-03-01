الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة في «حساب المواطن»

صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة في «حساب المواطن»

وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية

وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية

الرياض.. ضبط مُقيم عربي جاهر بعلاقاته المحرمة على «سناب»

الرياض.. ضبط مُقيم عربي جاهر بعلاقاته المحرمة على «سناب»

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة
2

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘، ما تردد بشأن إلغاء جزء من الاسم في الهوية الوطنية الجديدة، مؤكداً أنه سيدون كما كان في البطاقة السابقة، ووفقاً لما هو مثبت في السجل المدني.

جاء رد الجاسر بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة تفيد بأن اسم القبيلة سيحذف من الهوية الجديدة، التي ستصدر بعد أيام.

وتتميز الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية “لاتلامسية” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية، واستخدم فيها أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجوازات»: يمكن للمقيم تجديد هوية التابعين المتواجدين خارج المملكة

«الجوازات»: يمكن للمقيم تجديد هوية التابعين المتواجدين خارج المملكة

«الأحوال المدنية»: قريبا تجديد الهوية الوطنية ذاتياً خلال دقائق

«الأحوال المدنية»: قريبا تجديد الهوية الوطنية ذاتياً خلال دقائق

«التعليم»: وقف قبول حاملي هوية زائر في المدارس الحكومية

«التعليم»: وقف قبول حاملي هوية زائر في المدارس الحكومية

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء
تقارير وحوارات

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

المزيد
«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

المزيد
إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة

المزيد
«تواصل» تحاور الطالب السعودي صاحب لقب أفضل أجنبي في بولندا 2018
تقارير وحوارات

«تواصل» تحاور الطالب السعودي صاحب لقب أفضل أجنبي في بولندا 2018

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>