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«التعليم» تقرر نقل مواد التحريري ذات الجانبين لأسبوعي الاختبارات

«التعليم» تقرر نقل مواد التحريري ذات الجانبين لأسبوعي الاختبارات
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وزارة التعليم نقل اختبارات الجانب التحريري للمواد ذات الجانبين “عملي ونظري” مثل التفسير والحاسب الآلي، إلى أسبوعي الاختبارات التحريرية وفي إطار جدولها.

وأكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، في تعميم له، أنه بناء على دراسة المختصين في إدارتي الاختبار والقبول، والإشراف التربوي للجوانب النظامية والفنية، يتم نقل اختبارات الجانب التحريري للمواد ذات الجانبين إلى أسبوعي الاختبارات التحريرية.

وشدد على أهمية متابعة توزيع خطط المنهج الدراسي في جميع المواد إلى نهاية الأسابيع الدراسية المحددة في تعاميم التقويم الدراسي لكل عام، وتعديل ما يلزم في نظام ‘‘نور‘‘، وفي دليل نظم وإجراءات الاختبارات.

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