مختصون يدعون لإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

«الأحوال المدنية» تنفي حذف اسم القبيلة من الهوية الجديدة

صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة في «حساب المواطن»

صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة في «حساب المواطن»

وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية

وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية

الرياض.. ضبط مُقيم عربي جاهر بعلاقاته المحرمة على «سناب»

الرياض.. ضبط مُقيم عربي جاهر بعلاقاته المحرمة على «سناب»

مختصون يدعون لإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية

مختصون يدعون لإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية
0

تواصل- متابعات:

دعا مختصون مشاركون في ملتقى بعنوان: “استدامة الأوقاف وآفاق تنميتها”، إلى إعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية، والعناية بإعمارها وصيانتها؛ لضمان تحقيق استدامتها.

وطالب المشاركون في ورشة الملتقى، التي نظمتها “تسبيل” لتطوير الأوقاف، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحت شعار: “نحو استشراف رؤية 2030 ،”بالعمل على تأهيل النظار؛ لتطوير العمل المؤسسي للأوقاف، بما يحقق الاستدامة، والعمل على تطوير مصادر التمويل الآمن بما يحقق الاستدامة، كما طالبوا باعتماد مكاتب استشارية متخصصة في تقديم الاستشارات، وإعداد الوثائق الوقفية.

وأوضح عضو مجلس إدارة “تسبيل”، مديرها العام، فهد بن محمد الهزاع، أن الورشة تهدف للنهوض بقطاع الأوقاف؛ ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، مشيراً إلى أن الورشة استشرفت مستقبل الأوقاف في البلاد، واستعرضت آليات تفعيل هذا القطاع، من خلال رؤية 2030.

وبيّن أن الورشة استعرضت أهمية مصارف استدامة الوقف ونماء أصوله، وتيسير حساب ريع الاستثمار لاتخاذ لقرار المناسب وذلك بالتخطيط والدراسة الاقتصادية القائمة على التقنيات الحديثة، فضلاً عن تدشين حاسبة مصارف الريع الإلكترونية وحاسبة ريع الاستثمار الإلكترونية بهدف خدمة القطاع الوقفي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استرداد الرسوم الحكومية لا يشمل المؤسسات الفردية متناهية الصغر

استرداد الرسوم الحكومية لا يشمل المؤسسات الفردية متناهية الصغر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء
تقارير وحوارات

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

المزيد
«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

المزيد
إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة

المزيد
«تواصل» تحاور الطالب السعودي صاحب لقب أفضل أجنبي في بولندا 2018
تقارير وحوارات

«تواصل» تحاور الطالب السعودي صاحب لقب أفضل أجنبي في بولندا 2018

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>