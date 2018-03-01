مختصون يدعون لإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية

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دعا مختصون مشاركون في ملتقى بعنوان: “استدامة الأوقاف وآفاق تنميتها”، إلى إعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية، والعناية بإعمارها وصيانتها؛ لضمان تحقيق استدامتها.

وطالب المشاركون في ورشة الملتقى، التي نظمتها “تسبيل” لتطوير الأوقاف، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحت شعار: “نحو استشراف رؤية 2030 ،”بالعمل على تأهيل النظار؛ لتطوير العمل المؤسسي للأوقاف، بما يحقق الاستدامة، والعمل على تطوير مصادر التمويل الآمن بما يحقق الاستدامة، كما طالبوا باعتماد مكاتب استشارية متخصصة في تقديم الاستشارات، وإعداد الوثائق الوقفية.

وأوضح عضو مجلس إدارة “تسبيل”، مديرها العام، فهد بن محمد الهزاع، أن الورشة تهدف للنهوض بقطاع الأوقاف؛ ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، مشيراً إلى أن الورشة استشرفت مستقبل الأوقاف في البلاد، واستعرضت آليات تفعيل هذا القطاع، من خلال رؤية 2030.

وبيّن أن الورشة استعرضت أهمية مصارف استدامة الوقف ونماء أصوله، وتيسير حساب ريع الاستثمار لاتخاذ لقرار المناسب وذلك بالتخطيط والدراسة الاقتصادية القائمة على التقنيات الحديثة، فضلاً عن تدشين حاسبة مصارف الريع الإلكترونية وحاسبة ريع الاستثمار الإلكترونية بهدف خدمة القطاع الوقفي.