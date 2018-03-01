جامعة الملك خالد بأبها تكشف تفاصيل انقلاب حافلة الطالبات (فيديو وصور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

تفاصيل مهاجمة فتاة لـ«شاب» في مطعم بجدة

تفاصيل مهاجمة فتاة لـ«شاب» في مطعم بجدة

إلزام «الخطوط السعودية» بدفع 17 ألف ريال لمواطن وأسرته بسبب تأخير رحلتهم

إلزام «الخطوط السعودية» بدفع 17 ألف ريال لمواطن وأسرته بسبب تأخير رحلتهم

«سباك» يحاول إغواء مواطنة لعلاقة محرمة.. رسائل غرامية وهدايا

«سباك» يحاول إغواء مواطنة لعلاقة محرمة.. رسائل غرامية وهدايا

جامعة الملك خالد بأبها تكشف تفاصيل انقلاب حافلة الطالبات (فيديو وصور)

0

تواصل – الرياض:
كشفت جامعة الملك خالد تفاصيل حادث انقلاب حافلة نقل تقل عدداً من طالباتها صباح اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها أبها.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن حادث انقلاب لأحد “باصاتها” الخاصة بنقل الطالبات وقع عند حوالي السابعة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس، خلف المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط.

وأضاف بيان الجامعة، أن الحادث أسفر عنه إصابة خمس عشرة طالبة إصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة، حيث نُقلت “اثنتا عشرة” حالة إلى المستشفى المدني بخميس مشيط، وقد غادرت عشر حالات منهن المستشفى ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفى السعودي الألماني، غادرت اثنتان منهن المستشفى، وتبقت ثلاث حالات تتلقى العلاج حالياً في المستشفيين. وباشرت الحادث الجهات المرورية والإسعافية من الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبعض مسؤولي الجامعة، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للجامعة د. عبد الله حامد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

إخلاء مدارس بعسير بعد الأمطار الغزيرة وتجاهل تنبيهات «الأرصاد»

إخلاء مدارس بعسير بعد الأمطار الغزيرة وتجاهل تنبيهات «الأرصاد»

منظر بديع.. الأمطار والسيول بعقبة شعار شمال أبها (فيديو)

منظر بديع.. الأمطار والسيول بعقبة شعار شمال أبها (فيديو)

أمطار أبها.. انقلاب حافلة لنقل الطالبات

أمطار أبها.. انقلاب حافلة لنقل الطالبات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

المزيد
إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة

المزيد
«تواصل» تحاور الطالب السعودي صاحب لقب أفضل أجنبي في بولندا 2018
تقارير وحوارات

«تواصل» تحاور الطالب السعودي صاحب لقب أفضل أجنبي في بولندا 2018

المزيد
سأرتقي درجة..!
تدوينات حرة

سأرتقي درجة..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>