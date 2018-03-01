جامعة الملك خالد بأبها تكشف تفاصيل انقلاب حافلة الطالبات (فيديو وصور)

تواصل – الرياض:

كشفت جامعة الملك خالد تفاصيل حادث انقلاب حافلة نقل تقل عدداً من طالباتها صباح اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها أبها.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن حادث انقلاب لأحد “باصاتها” الخاصة بنقل الطالبات وقع عند حوالي السابعة وعشر دقائق من صباح اليوم الخميس، خلف المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط.

وأضاف بيان الجامعة، أن الحادث أسفر عنه إصابة خمس عشرة طالبة إصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة، حيث نُقلت “اثنتا عشرة” حالة إلى المستشفى المدني بخميس مشيط، وقد غادرت عشر حالات منهن المستشفى ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفى السعودي الألماني، غادرت اثنتان منهن المستشفى، وتبقت ثلاث حالات تتلقى العلاج حالياً في المستشفيين. وباشرت الحادث الجهات المرورية والإسعافية من الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبعض مسؤولي الجامعة، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للجامعة د. عبد الله حامد.