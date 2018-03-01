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«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

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تواصل – الرياض

تشهد أبها، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة، وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور تُظهر الأمطار الغزيرة على أبها، وغرق العديد من الأحياء، ومن أبرز مقاطع الفيديو من حي الموظفين في أبها الذي تحول إلى بحيرة مياه، وتَظهر صور للسيارات وهي تغطيها المياه ولا يظهر منها سوى سطح المركبة، ومقاطع فيديو للسيول الجارفة بعقبة شعار شمال أبها.

ووقع انقلاب حافلة نقل طالبات بجامعة الملك خالد في أبها، خلف المستشفى السعودي الألماني الواقع على طريق الملك فهد الرابط بين مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.

وقال محمد الشهري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر بمنطقة عسير، إنهم تلقوا بلاغاً عند الساعة 7:21 يفيد بوقوع حادث انقلاب لأحد حافلات نقل الطالبات، وأضاف أن فرق قد باشرت الحادث بخمس فرق إسعافية، وأنه تم نقل أربع حالات إصاباتهن متفرقة إلى مستشفى خميس مشيط المدني.

وأوضحت جامعة الملك خالد بأن حادث انقلاب لأحد “باصاتها” الخاصة بنقل الطالبات قد وقع عند حوالي الـ 7.10 دقائق من صباح اليوم الخميس، خلف المستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط، وقد أسفر عنه إصابة خمس عشرة طالبة إصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة. حيث نقلت “12” حالة إلى المستشفى المدني بخميس مشيط، وقد غادرت 10 حالات منهن المستشفى ونقلت 3 حالات إلى المستشفى السعودي الألماني، غادرت اثنتان منهن المستشفى، وتبقت 3 حالات تتلقى العلاج حالياً في المستشفيين. وقد باشرت الحادث الجهاتُ المرورية والإسعافية من الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبعض مسؤولي الجامعة، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للجامعة د. عبدالله حامد.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هشتاق بعنوان #أبها تناولوا فيه الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وأخبار السيول والأمطار.

وتساءل عدد من المغردين عن سبب عدم تعليق الدراسة اليوم في أبها بسبب الأحوال المناخية والسيول والأمطار.

 

 

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