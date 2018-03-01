إخلاء مدارس بعسير بعد الأمطار الغزيرة وتجاهل تنبيهات «الأرصاد»

تواصل – فريق التحرير

في الوقت الذي أطلقت فيه الهيئة العاملة للأرصاد وحماية البيئة إنذارات متقدمة عبر موقعها الالكتروني عن وجود أمطار وعواصف رعدية في منطقة عسير، استنفرت الأحوال الجوية ضد التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

واضطر عدد من المدارس في منطقة عسير لإخلاء الطلاب بعد تأخر إدارة التعليم في تعليق الدراسة رغم تنبيهات الأرصاد المبكرة

وداهمت السيول حي الموظفين في أبها وسط استنفار من الجهات المختصة ومخاوف على الطلاب بسبب عدم تعليق الدراسة .

وانتشرت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية للسيطرة على تبعات هطول الأمطار، التي تسببت في إغلاق بعض الشوارع حيث شهدت مناطق عدة من عسير أمطارا غزيرة ومتوسطة.