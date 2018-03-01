توقيف 21 شخصاً بتُهم تمسّ الأمن الوطني للمملكة

تواصل- الرياض:

أوقفت الأجهزة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بـ«أمن الدولة» 21 شخصاً للاشتباه بهم في قضايا تمسّ أمن الوطني.

وأعلنت «نافذة تواصل» أنه خلال 10 أيام من بداية الشهر الحالي تم إيقاف 15 مواطناً ومصريين وسوري وأردني وعراقي وشخص مجهولة للهوية.

وتعد «نافذة تواصل» بوابة إلكترونية تقدم معلومات كامل وبشفافية عالية عن الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية تمس الأمن القومي للمملكة، والإجراءات النظامية المتخذة حيال كل موقوف، وهي إحدى الوسائل التي تساعد في تواصل ذوي الموقوفين في سجون المباحث مع ذويهم عبر الصوت والصورة بإضافة إلى تقديم خدمات أخرى عبر البوابة الإلكترونية لذوي الموقف كطلب السماح بالزيارة أو الإفراج المؤقت للظروف الخاصة كحالات الوفاة أو الأفراح كحضور مناسبة زواج أو مناسبة عائلية، إضافة إلى إمكانية تواصل ما بين الموقوف وذويه ومحاميه.

وتقوم رئاسة أمن الدولة بالتعامل مع ملف المتهمين بقضايا الإرهاب بكل شفافية أمام الرأي العام والمنظمات الحقوقية، ومن تلك الخطوات ما قدمتها رئاسة أمن الدولة ممثلة بالمديرية العامة للمباحث العامة عن إمكانية أي من المواطنين الراغبين بزيارة سجونها الخمسة في المملكة الخاصة بإيقاف المتورطين في القضايا الإرهابية التي تمس الأمن الوطني.