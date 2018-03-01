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النيابة تطالب بسجن موظف جوازات ومواطن وتغريمهما مليون ريال

النيابة تطالب بسجن موظف جوازات ومواطن وتغريمهما مليون ريال
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تواصل – الشرقية:

طالبت النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بسجن موظف يعمل بجوازات المنطقة الشرقية ومواطن آخر 10 أعوام، مع تغريمهما مبلغ مليون ريال؛ لاتهامهما بالرشوة والتزوير لعمل تصاريح سفر مزوّرة للعراق.

وكشفت مصادر، أن موظف الجوازات قدّم صورتين مزيفتين لتصريحي سفر إلى العراق بغرض تسهيل سفر المواطن، وضبطا بواسطة رجال مكافحة التزوير في جوازات الشرقية، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأضافت المصادر أن الموظف اعترف أن أصل الصورتين اللتين قدمهما تعودان له شخصياً، وأنه طمس بعض بياناتهما وأعاد الكتابة في الخانات وتصويرهما وتقديمهما إلى الجوازات لاستلام جواز سفر المواطن، مع علمه بوجود مخالفة السفر للعراق دون تصريح.

وأوضحت أن النيابة طالبت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات وتغريمهما مليون ريال لكل منهما، تطبيقاً لنظام مكافحة الرشوة.

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