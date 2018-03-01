ماذا كان يقرأ «بن لادن» حين تم اغتياله؟

تواصل – وكالات:

كشفت الاستخبارات الأمريكية عن بعض عناوين الكتب التي عثر عليها بمكتبة مؤسس القاعدة أسامة ين لادن، وذلك بعد مداهمة مخبئه في أبوت أباد ببكاستان واغتياله بوساطة البحرية الأمريكية في العام 2011.

ومن العناوين التي أتاحتها الاستخبارات الأمريكية للجمهور للاطلاع عليها: «المرشد للقانون الدولي»، «الإسلام الديمقراطي المدني»، «الطغيان أم الاستسلام»، «بحث أمريكا عن الهيمنة العالمية»، «الديانات السياسية الجديدة أو تحليل الإرهاب الحديث»، ومعظم هذه الكتب باللغة الإنجليزية وعلى صيغة رقمية (PDF)، وليست ورقية.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» أمس أن بن لادن كان يفضل القراءة لمؤلفين وكُتّاب ينتقدون أمريكا، ومنهم نعوم شومسكي.