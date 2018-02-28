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«الصندوق العقاري»: تمكين 45 ألف مستفيد من وحدات جاهزة بأسعار مناسبة

«الصندوق العقاري»: تمكين 45 ألف مستفيد من وحدات جاهزة بأسعار مناسبة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش أن الصندوق سيطلق معرض “بيتك جاهز”، خلال الفترة من 1-4 مارس القادم، بحضور 45 ألفاً من مستفيدي الصندوق، بمشاركة عدد كبير من البنوك، والشركات العقارية، وشركات التمويل، بفندق كروان بلازا بالرياض، لمدة 4 أيام، في إطار برنامج “سكني” الذي دشنته وزارة الإسكان.

وأوضح، أن معرض “بيتك جاهز” يهدف إلى تمكين مستفيدي التمويل العقاري من الحصول على وحدات سكنية جاهزة من الشركات العقارية بأسعار مناسبة، وممولة من الجهات التمويلية المشاركة، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك، إضافة إلى توعية المستفيدين المشاركين ببرنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم”، وخياراته المتعددة، والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات.

وقال الدهمش، “المعرض خصص لمستفيدي الصندوق العقاري في مدينتي الرياض والخرج، ويمكنهم التسجيل مباشرة”.

يذكر أن المعرض يأتي في إطار حرص الصندوق على الانتهاء من خدمة 500 ألف مستفيد على قوائم انتظاره خلال 3 سنوات بحلول 2020.

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