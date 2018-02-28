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«تواصل» تنشر أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

«تواصل» تنشر أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
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تواصل – الرياض:
اعتمد معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الليلة، نتائج وأسماء الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين التي عُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض خلال المدة 8 – 12 من شهر جمادى الآخرة 1439هـ.

وبهذه المناسبة نوَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بمستوى الأبناء المشاركين في الجائزة، وتمكن القرآن الكريم في صدروهم، وتميزهم في حسن التلاوة والأداء، مشيداً بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، وقدَّم معاليه التهنئة للفائزين ووالديهم، ومعلميهم، مؤكداً على أنَّ كل مشارك ومشاركة في المسابقة فائز ببركة القرآن، وأجر مجالس الذكر الطيبة، وقضاء أوقات عاطرة بين تلاوته والاستماع للقراءات العذبة، والأصوات الندية، وأوصى معاليه عموم المتسابقين بالحرص على المراجعة، وملازمة كتاب الله تعالى، داعياً للجميع بالتوفيق، والمزيد من العلم النافع، والعمل الصالح.

اسماء الفائزين بالمسابقة

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