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القبض على قائد مركبة «هايلكس» مارس التفحيط في الرياض

القبض على قائد مركبة «هايلكس» مارس التفحيط في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور من القبض على سائق مركبة من نوع هايلكس مارس التفحيط بمدينة الرياض مهدداً حياة الآخرين بالخطر.

وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه إشارة إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قائد مركبة من نوع هايلكس يقوم بممارسة التفحيط ويرافقه شخص يركب بحوض المركبة بأحد شوارع مدينة الرياض فقد تم مباشرة الحالة.

وأضاف: “قامت الجهة المختصة بمرور الرياض بالبحث والتحري عن قائد المركبة، حيث تم القبض عليه وحجز المركبة، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لإكمال الإجراءات النظامية بحقه”، مؤكداً أن مخالفة التفحيط تعتبر من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.

 

 

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