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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
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تواصل – واس:

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن, والعقيق, والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، وبني ظبيان، والأمير مشاري، وشهبة، والثروة الوطنية، وبني عدوان، ونخال الوطني، والمنتزه الوطني، والشكرن، والقمع، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

فيما غطى الضباب مدينة الباحة, وبني حسن, والقرى, والمندق, وبلجرشي, والطرقات الرئيسة في المنطقة.

ودعت الجهات ذات العلاقة قائدي المركبات إلى توخي والحذر في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة من الأمطار والضباب التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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