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«العمل»: 5 خطوات لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لأجور العمالة المنزلية

«العمل»: 5 خطوات لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لأجور العمالة المنزلية
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، ضمن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل، أنه يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة “مساند” الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

وأضاف: “أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها”.

ويُلزِم برنامج “حماية الأجور للعمالة المنزلية”، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً أصحاب العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة.

ولفت أباالخيل إلى أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي، حيث منحت الوزارة مهلة ستة أشهر لأصحاب العمل (الأفراد) بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439هـ، الذين لديهم عمالة توجد حالياً داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، مضيفاً أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية، وتطبيق «مساند» على الهواتف الذكية.

وجدّد المتحدث الرسمي للعمل، دعوته لكافة المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية، موضحاً أنه يمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).

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