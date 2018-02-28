هل تقاطع إخوتك تاركي الصلاة؟.. «المصلح» يُجيب (فيديو)

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أكد الشيخ خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرِّئَاسَة العَامَّة للبحوث العلمية والإِفْتَاء بمِنْطَقَة القصيم، أن ترك الصلاة خطير وعظيم، مستشهداً بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”.

وقال “المصلح” في لقائه على برنامج “يستفونك” على قناة “الرسالة”؛ رداً على سؤال متصلة بأن إخوتها لا يصلون رغم تجاوزهم سن الـ50 عاماً: “أقول لكل مؤمن أن يحرص على إقامة الصلاة في نفسه، وأن يأمر من تحت يده بالترغيب والترهيب بالصلاة، وأن يصبر عليهم”.

وأضاف: “يجب أن لا ييأس الإنسان من نصح أقاربه بضرورة تأدية الصلاة، وأن يرغبهم فيها ويبين لهم فضلها وأهميتها، وفي نفس الوقت يوضح لهم عواقب تركها”.