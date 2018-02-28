مواطنة في خصام مع زوجها منذ 3 أعوام.. ومستشار أسري يعلق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

روت مواطنة تدعى “أم علي” من أبها، في مداخلة مع برنامج “المستشار الأسري” الذي يقدمه الدكتور إبراهيم بوبشيت، على قناة “المجد” قصة خصامها مع زوجها منذ ثلاث سنوات بسبب مشاكل عائلية.

وقالت “أم علي” “أنا متزوجة من 30 سنة، والآن أنا زعلانة من زوجي، وصار لي ثلاثة أعوام؛ بسبب مشاكل عائلية، وهو لا يسأل عني ولا يكلمني، كما أنه رافض أن يطلقني”.

وأثار حديث المواطنة عن أزمتها وأنها هي السبب في المشاكل ورفض زوجها أن يصالحها أو يسأل عنها “ضحك” مقدم البرنامج؛ إذ قال لها: “ما يصح يا (أم علي) أنك تزعلين من زوجك بعد 30 سنة زواج”.

واقترح “بوشبيت” الحل على “أم علي” لإنهاء هذا الأمر بقوله: “يجب عليك الليلة أن تتصلي على زوجك الليلة وتسلمي عليه، وتقولي له أنا راضية”.