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«أبل» تمنع حواسيب ويندوز القديمة من استخدام «آي تيونز»

«أبل» تمنع حواسيب ويندوز القديمة من استخدام «آي تيونز»
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تواصل – وكالات:

بحلول أواخر مايو المقبل لن يكون بمقدور مستخدمي الأجهزة المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز إكس بي أو فيستا التعامل في متجر “آي تيونز” الإلكتروني، بعد أن قررت شركة “أبل” إيقاف الأمر لأسباب أمنية.

وقالت الشركة الأمريكية: إنه سيكون بمقدور الأجهزة التي تستخدم نظام “ويندوز 7″، على الأقل، الوصول إلى متجر “آي تيونز” والتعامل بداخله بدايةً من 25 مايو المقبل.

وبذلك، فإنه يمكن مواصلة استعمال برنامج “آي تيونز” على الأجهزة المزودة بإصدارات ويندوز القديمة، ولكن لن يتسنى شراء أية محتويات جديدة أو تنزيلها منه.

إضافةً إلى ذلك لن يتمكن أصحاب أجهزة تلفاز أبل من الجيل الأول من الوصول إلى متجر آي تيونز بعد 25 مايو المقبل؛ نظراً لأن الشركة الأمريكية أعلنت أن جهاز البث القديم عفا عليه الزمن وأوقفت دعمه الفني.

 

 

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