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تبدأ غداً ولعدة أيام.. «الحصيني» يتوقع: حالة مطرية على معظم المناطق

تبدأ غداً ولعدة أيام.. «الحصيني» يتوقع: حالة مطرية على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، حالة ممطرة على أجزاء من المملكة تشمل مناطق (الرياض – القصيم – حائل ومعظم محافظاتها – مكة المكرمة وخاصةً جنوبها وشرقها – المدينة المنورة – الباحة – عسير – جازان بمحافظاتها وسواحلها- غرب نجران والربع الخالي).

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن الحالة الممطرة من المتوقع أن تبدأ غداً الخميس، وتستمر عدة أيام”.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر بين خفيفة وغزيرة، مع توقع تساقط حبات من البرد تسبقها رياح مثيرة للأتربة.

 

 

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