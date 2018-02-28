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تصدُّع أرضي بطول 28 كيلومتراً شمال الرياض.. احذروا الاقتراب (فيديو)

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تواصل- متابعات:

نشر باحث جغرافي مقطع فیديو عبر حسابه في “تويتر” يُظهر تصدعاً أرضیاً ذكر أنه بطول 28 كيلومتراً، شمال مدينة تمیر التابعة لمحافظة المجمعة شمال غرب منطقة الرياض.

وأوضح الباحث الجغرافي تركي القهیدان، أن التصدع حدث بسبب وجود كهف كبیر بصخور الطبقة الرسوبیة أسفله، وحدث هذا الانهیار بسبب هطول الأمطار، مضیفاً أن الأمر يحتاج أيضاً لزيارة میدانیة للموقع للتأكد من الحالة.

وحذر القهیدان من الاقتراب من هذا الصدع؛ لأن انهیار الكهوف يحدث فجأة، داعیاً الجهات المعنیة لإحاطة الموقع بأسلاك شائكة لمنع الاقتراب منه.

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