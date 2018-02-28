أمريكا.. «رسالة مشبوهة» تُخلي مبنى «المارينز» وتصيب 11 شخصاً

تواصل- وكالات:

أصيب 11 شخصاً في قاعدة للمارينز قرب واشنطن بإعياء أمس الثلاثاء، إثر فتح رسالة تحتوي «مادة مجهولة»، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال سلاح مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» إن الرسالة أرسلت إلى قاعدة «ماير-هندرسون هول»، وتم إخلاء المبنى الذي فتحت فيه. وأضاف أن عددا من عناصر المارينز يتلقون العلاج بعد هذا الحادث، والتحقيق جارٍ.

من جهته قال جهاز الإطفاء في أرلينغتون عبر تغريدة على “تويتر” إن «11 شخصاً شعروا بإعياء إثر فتح رسالة» في القاعدة العسكرية، فيما ذكر ثلاثة عسكريين لشبكة «سي إن إن» أنهم شعروا بـ«حروق» في اليدين والوجه إثر فتح الرسالة.

من جهته أوضح المتحدث باسم المارينز براين بلوك أنه من المبكر جدا التكهن بشأن ما جرى، علينا الانتظار وترك المحققين يقومون بعملهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي أم لا.