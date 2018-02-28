الظلام يضرب السودان.. والكهرباء تنقطع عن كل الولايات

تواصل – وكالات:

انقطع التيار الكهربائي، أمس الثلاثاء، عن كل الولايات السودانية البالغ عددها 18 ولاية، منذ الساعة 21:12 بالتوقيت المحلي (19:12 تغ)، وهو ما يعد الانقطاع الثالث للكهرباء في غضون شهرين.

وأكد بيان صادر عن المركز القومي للكهرباء (حكومي) “انقطاع التيار عن عموم ولايات البلاد، منوها إلى عمله على عودة التيار، لكن بصورة تدريجية إلى المدن المختلفة”.

ولم يُشر البيان إلى أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد بالتيار الكهربائي أو موعد عودته بشكل كامل.

وانقطعت الكهرباء في 10 يناير عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء السبب، آنذاك، إلى عطل فني، وفي 21 من ذات الشهر حدث إطفاء عام للكهرباء دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.

وتشهد الولايات السودانية، طلبًا متزايدًا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر الماضي.