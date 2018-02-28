«الوطنية للنقل»: 3 خيارات لسائقي «خط البلدة» مراعاة لظروفهم

تواصل – جدة:

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي، أن حافلات «خط البلدة» الموقوفة لا تمثل قطاع النقل العام وتصل أعدادها لـ1000 حافلة.

وكشف، أن هناك خيارات متاحة لسائقي حافلات خط البلدة، فإما أن يعملوا لدى الشركة المنفذة للنقل الداخلي في المدن، أو يسجلوا في الضمان الاجتماعي، أو يمنحوا قرضا عن طريق صندوق التنمية الاجتماعية كمساعدة لهم لإقامة مشروع يناسبهم بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

يذكر أن سائقي خط البلدة بحسب المالكي قد أُعطوا -من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن كان ولياً للعهد- مهلةً تنتهي بانتهاء صلاحية كل حافلة، بحيث تحجز كل حافلة في حجز المرور الخاص بالسيارات، وتسقط من النظام مباشرة فلا تباع ولا تشترى، وكانت تلك المهلة تقديراً لأوضاعهم الاجتماعية والمادية، إذ إنهم أُميون ولديهم التزامات، ولا يملكون مصدر دخل غير تلك الحافلات.

وعن خدمة النقل العام الجديدة توقع البسام، أن تكون على مستوى راقٍ يليق بمكانة المملكة وإمكاناتها، إذ سيكون النقل نقلاً حديثاً يُراعى فيه جميع الطبقات وتقدم فيه جميع الخدمات بمواعيد مميزة، وسيكون لها تقييم دائماً حتى تصل للمستوى المأمول لحين انطلاق المترو.

وأضاف، نتابع كل ما يتعلق بالنقل البري مع الجهات المختصة، ونعمل على رصد الإيجابيات والسلبيات، ومخاطبة الجهات المعنية لتطوير القطاع، وصولاً لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين.