قريباً.. تأمين صحي تعاوني للمواطنين

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تعتزم وزارة الصحة تطبيق التأمين الصحي التعاوني للمواطنين قريبًا، وفقًا لما أكده مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة، وذلك حسبما أوردت صحيفة “المدينة”.

ووفقاً للبيانات المتوفرة كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قال في وقت سابق؛ إن التأمين المزمع تطبيقه للمواطنين لن يكون بالشكل التجاري الحالي، لما فيه من ملاحظات، وأنه جار البحث عن شكل أفضل يجمع بين التأمين الخاص والعام.

وكانت اللجنة الحكومية المختصة بدراسة التأمين الصحي للمواطنين السعوديين أنهت دراستها في نهاية العام 2016 باختيار نموذج “التأمين الصحي الاجتماعي” المطبق في العديد من الدول.