فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة.. شكاوى: تضاعفت مرتين وثلاثة

تواصل – الرياض:

بعد وصول فواتير الكهرباء اليوم للمستهلكين بالأسعار الجديدة، اشتكى الكثيرون من ارتفاع قيمة الفاتورة، وقال مغردون: إن الفاتورة مضاعفة مرتين وأكد “البعض” أن الفاتورة تضاعفت ثلاث مرات، وتساءلوا إذا كانت قيمة الفاتورة في الشتاء فكم تكون في الصيف حيث يتم تشغيل أجهزة التكييف.

فيما تقدم عدد من المغردين بنصائح لتخفيض قيمة فواتير الكهرباء، فهناك من نصحوا باستخدام اللمبات الكهربائية الموفرة، واستبدال اللمبات الحمراء وكل جهاز كفاءة الطاقة فيه نجمة أو نجمتين إلى خمس نجوم وأعلى، وإطفاء جميع سخانات المياه ويتم تشغيلها قبل استخدامها بساعة.

ونصح فهد بن خالد من جاءت له فاتورة الكهرباء مضاعفة أن يغير اللمبات الموجودة لديه إلى لمبات LED الموفرة للطاقة، وقال سوف ترون الفرق بالفاتورة القادمة، وأضاف ” إذا ظروفك المادية ما تسمح تغيرها كلها، ابدأ بغرفة الجلوس الرئيسية، وكل شهر غيّر غرفة حتى تنتهي من البيت كاملاً وبعدها راح ترتاح وتوفر فاتورة الكهرباء.”

أما “سلطان” فقال، “أبشركم استغنيت عن لمبات الأسوار، وركبت كشافات LED وتشتغل بالتايمر، وبدلت كل الإضاءة LED ونطفها وقت عدم حاجتها، غرفة المستودع والأماكن التي قليل نستخدمها ركبت لها حساسات لو مر أحد تشتغل، الحمد لله كنت ادفع 450 الآن جاني 170 طبعا بجدة لا نستخدم التكييف هذي الأيام”.

أما خالد العنزي فقال إن فاتورة الكهرباء جاءت له بقيمة 427 ريال عن شهر واحد، وقال عيادة الشمري، “الفاتوره دبل ثلاث مرات عن السابق اتقو الله يا شركة الكهرباء وحنا بفترة الشتاء، وهذا المبلغ الضخم كيف الصيف الله يعينا، ويعين ضعاف الدخل المحدود نرجو إعادة النظر بالفواتير”.

وغردت أمل المحمدي تقول: ” كانت الفاتورة بالشتاء ٧٠ ريال، والصيف ١٢٠ ريال، والحين بعز الشتاء ٤١٠ ريال، أجل كم في الصيف الجاي ٨٢٠ ريال وما فوق، مو معقول الدبل ٨ مرات”.

حساب “البيئة طاقة”، قال “للتأكد اكتب قراءات العداد يوم 24 من الشهر الميلادي كل شهر وانتظر الفاتورة القادمة، وانقص قراءة العداد للشهر السابق من قراءة العداد للشهر الحالي = ناتج استهلاك ثم اضرب ناتج في 0.18 يعطيك كم مبلغ”.