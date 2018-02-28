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«الرويلي».. رئيس الأركان الذي حلق بـ «التورنيدو» وسط «عاصفة الصحراء»
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تواصل- فريق التحرير:

صدر أمر خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز بترقیة الفريق الركن فیاض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعیینه رئیساً لھیئة الأركان العامة، بعد إنھاء خدمات رئیس الأركان السابق الفريق الأول الركن عبدالرحمن البنیان وإحالته للتقاعد.

ولم يكن طريق رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي سهلا للوصول إلى منصبه، بعد أن شارك في العديد من المهام والواجبات العسكرية السعودية.

مقطع فيديو لرئيس الهيئة العامة للأركان فياض الرويلي أثناء مشاركته في حرب الخليج العام 1990، كان الرويلي حينها طيارا برتبة رائد، حلق بـ«التورنيدو» وسط «عاصفة الصحراء».

 من هو الرويلي

ولد الفريق فیاض بن حامد بن رقاد العلیمي المرعضي الرويلي بمحافظة طريف عام 1377ھـ، ودرس المرحلة الابتدائیة والمتوسطة في طريف، ثم درس الثانوية في عرعر، ومن ثم التحق بكلیة الملك فیصل الجوية، تخرج فیھا برتبة ملازم أول طیار.

وابتعث الرويلي إلى الولايات المتحدة الأمريكیة وأكمل تدريبات الطیران في قاعدة لاكلاند، حصل على ماجستیر العلوم العسكرية من كلیة القیادة والأركان، كما حصل على ماجستیر في الدراسات الاستراتیجیة من جامعة القوات الجوية الأمريكي.

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