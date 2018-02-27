«المنيف»: الجدولة الزمنية لا تشمل الوظائف التعليمية لهذا السبب

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، أن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1439-1440هـ خلت من الوظائف التعليمية، موضحة أن التعليم من الجهات الممكنة من شغل وظائفها.

وأوضح حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، أن “وزارة التعليم من الجهات الممكنة من شغل وظائفها، والهندسية ستكون ضمن إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها”.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية كشفت مساء اليوم عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها للعام المالي الحالي.