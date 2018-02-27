هل يحق للزوجة التدخل في خصوصيات زوجها والعكس؟ (فيديو)

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نصح الدكتور علي الزهراني، المستشار الأسري، الزوجات بعدم التدخل في خصوصيات أزواجهن، وكذلك العكس، معتبراً أنها ستفتح باباً كبيراً للمشاكل.

وقال “الزهراني” في لقائه ببرنامج “كلمة رأس” على قناة “المجد”: “كثير من النساء اللائي تدخلن في خصوصيات أزواجهن، تندمن لهذا التدخل”، مبيناً أنه قد تتوتر العلاقة بسبب ذلك.

وأضاف: “لا شك أن كل واحد لديه أسرار خاصة، الزوجة مع صاحباتها، وأخواتها، وأمها، وأهلها، وكذلك الزوج، وقد تكون هناك مشاكل عائلية لا يرغب كل طرف بإخبار شريكه بها؛ نظراً لحساسيتها”.

واستشهد “الزهراني” بمثال على نفسه، قائلاً: “على المستوى الشخصي تأتي رسائل من زملاء الطفولة، لا أريد أولادي ولا زوجتي أن يطلعوا عليها، هي ليست أمور خاطئة، ولكن بمثابة الترفيه بيني وبين أصحابي”.