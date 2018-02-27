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مصادر: هاتف سامسونج جلاكسي الجديد لن يحمل اسم «S10»

مصادر: هاتف سامسونج جلاكسي الجديد لن يحمل اسم «S10»
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تواصل – متابعات:

بدأت العديد من التسريبات تكشف عن مواصفات وتفاصيل الجيل المقبل من هواتف سامسونج جلاكسي، والذي من المتوقع ألا يحمل اسم جلاكسي S10، حيث رجحت التسريبات أن سامسونج لن تطلق عليه اسم S10 بل ستطلق عليه اسم آخر لأنه سيكون هاتفاً مميزاً من الشركة على غرار هاتف آيفون X من آبل.

وأوضح “DJ Koh” رئيس قطاع الهواتف الذكية بشركة سامسونج، أنه من المحتمل ألا تستخدم سامسونج الترتيب المتبع في هاتف جلاكسي S الرئيسي المقبل، والذي يشار إليه حالياً باسم جلاكسي S10؛ وهو ما يعني إمكانية أن يصل تحت اسم آخر.

وأضاف Koh، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الشركة لديها أي خطط لتغيير تسمية طراز جالاكسي: “في الوقت الذي سوف تلتزم فيه سامسونج بالعلامة التجارية جلاكسي، فسيكون التفكير حول الحفاظ على تسمية S، أو نظام الترقيم”، وفقاً لما نشره موقع sammobile الهندي.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها أنباء عن هذا الاحتمال، إلا أن سامسونج لم تعلق على ذلك الأمر سابقاً وظل الأمر مجرد شائعات أو تكهنات، لكن مع تعقيب رئيس قطاع الهواتف بالشركة فهذه تعتبر المرة الأولى التي يجري فيها تأكيد الأمر.

 

 

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