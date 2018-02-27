«تخصصي الجوف» ينقذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية

تواصل – واس:

أنقذ بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف طفلة عمرها 5 سنوات ابتلعت قطعة معدنية.

وأوضحت صحة الجوف أن الأشعة أظهرت وجود قطعة معدنية تسد مدخل المريء، وسببت لها مشكلات تنفسية، حيث تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر من استخراج القطعة باستخدام المنظار دون أي تأثيرات جانبية، وأبانت أن الطفلة في حالة صحية جيدة وخرجت من المستشفى ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي به 300 سرير بمدينة سكاكا أجرى خلال الشهر الماضي 75 عملية جراحية من بينها 48 عملية جراحة ليوم واحد.

من جانب آخر فقد أطلقت “الصحة” جائزة (وعي) في موسمها الثاني بمشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف الصحة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح الجائزة للأفراد المشاركة في أحد المسارات الخمسة المختلفة، وتشمل فيديو توعوياً قصيراً، وتصميمَ إنفو جرافيك، وتصميم موشن جرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى مسار سناب شات، كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين تبدأ في مسار الفيديو القصير من 150.000 ريال.

إضافة إلى ذلك تم تخصيص منافسة لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص في المملكة، من خلال مشاركة المدرسة في إنتاج فيديو توعوي قصير للتوعية في أحد الموضوعات الصحية، حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 100.000ريال.

وُيمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على تفاصيل الشروط والمعايير ومعلومات الجائزة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة:

www.w3iaward.com، حيث سيتم استقبال الأعمال المشاركة على الموقع، وستستمر المسابقة في استقبال المشاركات حتى يوم السبت 21 رجب الموافق 7 أبريل المقبل.