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مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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أُمك….

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أُمك….
علي التمني

وقصيدة في فضل الأم والتحذير من عقوقها

الزم ظلال الأمِّ تكسبْ روضةً  * ما مثلها في العالمين ظلالا

واحفظ ودادَ الأم تحظَ بدعوة* أنوارُها و شموسها تتوالى

وأنر طريقَك من دعاء صادقٍ*ينسي الفؤادَ الحزنَ والأهوالا

الأم ياصاح جمالٌ مفردٌ *إن كنت تبغي في الحياةِ جمالا

لا الغانياتُ سبقنها كلا ولا*سبق البنونَ حنانَها السيالا

يا من عققت الأمَّ فاتك برُها *وفتنتَ عنها واستزدتَ ضلالا

سيعقك الأبناءُ تلك قضية*محسومة من عق يلقَ خبالا

يا من له أم تمتعْ واستزد *من برِها وحنانِها أحوالا

والزم فؤادا طالما غذاك من*لطفِ الأمومةِ أنعما أشكالا

لا شيءَ مثل الأم يعطي فاغتنم*ياصاح أياما لها ووصالا

والله ما مثلُ الأمومةِ نعمةً*بعدَ العقيدةِ ترتقي بك حالا

الله أوضح في عظيم بيانه*قدرَ الأمومة حملها وفصالا

من ذا يساوي الأمَّ في عليائها*من ذا ينافس حبها الهطالا

شعر: علي التمني

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