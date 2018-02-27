وقصيدة في فضل الأم والتحذير من عقوقها
الزم ظلال الأمِّ تكسبْ روضةً * ما مثلها في العالمين ظلالا
واحفظ ودادَ الأم تحظَ بدعوة* أنوارُها و شموسها تتوالى
وأنر طريقَك من دعاء صادقٍ*ينسي الفؤادَ الحزنَ والأهوالا
الأم ياصاح جمالٌ مفردٌ *إن كنت تبغي في الحياةِ جمالا
لا الغانياتُ سبقنها كلا ولا*سبق البنونَ حنانَها السيالا
يا من عققت الأمَّ فاتك برُها *وفتنتَ عنها واستزدتَ ضلالا
سيعقك الأبناءُ تلك قضية*محسومة من عق يلقَ خبالا
يا من له أم تمتعْ واستزد *من برِها وحنانِها أحوالا
والزم فؤادا طالما غذاك من*لطفِ الأمومةِ أنعما أشكالا
لا شيءَ مثل الأم يعطي فاغتنم*ياصاح أياما لها ووصالا
والله ما مثلُ الأمومةِ نعمةً*بعدَ العقيدةِ ترتقي بك حالا
الله أوضح في عظيم بيانه*قدرَ الأمومة حملها وفصالا
من ذا يساوي الأمَّ في عليائها*من ذا ينافس حبها الهطالا
شعر: علي التمني