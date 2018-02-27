انطلاق خدمة النقل العام الحديثة في الرياض وجدة (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل «فتاة سيارة التوصيل» بجدة

تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل «فتاة سيارة التوصيل» بجدة

أوامر ملكية: إعفاء أمير الجوف والموافقة على تطوير وثيقة وزارة الدفاع

أوامر ملكية: إعفاء أمير الجوف والموافقة على تطوير وثيقة وزارة الدفاع

«المرور» يعلن مدن المرحلة الأولى لرصد مخالفات «الجوال» و«الحزام»

«المرور» يعلن مدن المرحلة الأولى لرصد مخالفات «الجوال» و«الحزام»

«التعليم»: ساعة النشاط تشمل الحضانات ومراكز التوحد وبرامج التربية الخاصة

«التعليم»: ساعة النشاط تشمل الحضانات ومراكز التوحد وبرامج التربية الخاصة

انطلاق خدمة النقل العام الحديثة في الرياض وجدة (صور)

انطلاق خدمة النقل العام الحديثة في الرياض وجدة (صور)
0

 

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، انطلاق خدمة النقل العام الجديدة في مدينة الرياض، ومحافظة جدة.

وتتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة يشرف عليها مباشرة “الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض” في الرياض، وشركة “مترو جدة” في محافظة جدة ، مع تقديم الخدمة بأسعار تشجيعية تقدر بـ 3 ريالات من محطة إلى أخرى.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر في 11 صفر 1439هـ إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم “خط البلدة”، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

وقالت هيئة النقل عبر “تويتر” :” انطلاق خدمة النقل العام الحديثة والبديلة لخط البلدة في الرياض وجدة” وعرضت صورا لتوثيق انطلاق الخدمة اليوم في شمال العاصمة الرياض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. أمطار وعاصفة من البَرد تنعش أهالي المجمعة

بالفيديو.. أمطار وعاصفة من البَرد تنعش أهالي المجمعة

جدة.. «الاستئناف الإداري» تُبرئ موظفا من تهمة «العمل بالتجارة»

جدة.. «الاستئناف الإداري» تُبرئ موظفا من تهمة «العمل بالتجارة»

شرطة جدة: ضبط 4 آسيويين وأفارقة يبيعون «العرق المسكر»

شرطة جدة: ضبط 4 آسيويين وأفارقة يبيعون «العرق المسكر»

«الصحة» تلغي عقد طبيبة بالرياض.. تعرف على السبب

«الصحة» تلغي عقد طبيبة بالرياض.. تعرف على السبب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أُمك….
مقالات

أُمك….

المزيد
محرقة الغوطة والصمت الدولي.. مأساة إنسانية لا مثيل لها بالعالم
تقارير وحوارات

محرقة الغوطة والصمت الدولي.. مأساة إنسانية لا مثيل لها بالعالم

المزيد
مؤشرات «هيئة الإحصاء» لإنفاق أسر المملكة على «التعليم» العام الماضي
انفوجرافيك

مؤشرات «هيئة الإحصاء» لإنفاق أسر المملكة على «التعليم» العام الماضي

المزيد
لا تعليق للدراسة
تدوينات حرة

لا تعليق للدراسة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>