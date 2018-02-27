انطلاق خدمة النقل العام الحديثة في الرياض وجدة (صور)

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، انطلاق خدمة النقل العام الجديدة في مدينة الرياض، ومحافظة جدة.

وتتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة يشرف عليها مباشرة “الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض” في الرياض، وشركة “مترو جدة” في محافظة جدة ، مع تقديم الخدمة بأسعار تشجيعية تقدر بـ 3 ريالات من محطة إلى أخرى.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر في 11 صفر 1439هـ إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم “خط البلدة”، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

وقالت هيئة النقل عبر “تويتر” :” انطلاق خدمة النقل العام الحديثة والبديلة لخط البلدة في الرياض وجدة” وعرضت صورا لتوثيق انطلاق الخدمة اليوم في شمال العاصمة الرياض.