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الرباط .. الملك محمد السادس يخضع لجراحة في القلب بباريس

الرباط .. الملك محمد السادس يخضع لجراحة في القلب بباريس
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تواصل – الوكالات:

قالت وكالة الأنباء الرسمية المغربية، إن الملك محمد السادس خضع لجراحة ناجحة في القلب في فرنسا.

وقالت الوكالة إن الملك سوف يتمكن من استئناف عمله دون أي قيود بسبب الحالة الصحية.

وتابعت أن ملك المغرب، البالغ من العمر 54 سنة، تلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس بعد شكواه من “اضطراب في ضربات القلب” في 20 يناير الماضي، مؤكدة أن الجراحة نجحت بالفعل في ضبط وتيرة النبض والقضاء على الاضطرابات.

وكان العاهل المغربي قد أجرى جراحة في عينه في فرنسا أيضا في سبتمبر الماضي.

وتولى محمد السادس الحكم عام 1999 خلفا لوالده الملك الحسن الثاني الذي توفي إثر أزمة قلبية ليكون الملك رقم 23 في الدولة العلوية المغربية، صاحبة أطول فترة حكم بين الأسر الملكية في العالم الإسلامي.

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