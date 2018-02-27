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بعد الفيتو الروسي بمجلس الأمن.. أمريكا تهدد بالتحرك ضد إيران

بعد الفيتو الروسي بمجلس الأمن.. أمريكا تهدد بالتحرك ضد إيران
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تواصل- وكالات:

هددت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، بالتحرك الفردي ضد إيران بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي ينتقد إيران ويتهمها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحفيين خلال زيارة إلى تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس «إذا كانت روسيا ستواصل التستر على إيران فسوف تكون الولايات المتحدة وحلفاؤنا بحاجة إلى اتخاذ إجراء من تلقاء أنفسنا. إذا لم نحصل على إجراء في المجلس فسوف يتعين علينا عندئذ اتخاذ إجراءاتنا». ولم تحدد هيلي الإجراء الذي قد يتم اتخاذه.

وقالت هيلي: «من الواضح أن هذا الفيتو لن يتخذ القرار بخصوص الاتفاق النووي. ما يمكنني قوله هو أنه لا يفيد». وأضافت «لقد أثبت هذا فحسب صحة كثير مما كنا نعتقد فيه بالفعل بأن إيران تحصل على تصريح من أجل أسلوبها الخطير وغير القانوني».

وكانت بريطانيا قد أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا.

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