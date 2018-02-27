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«فيتو» روسي ضد مشروع قرار يحظر تسليح إيران للحوثيين

«فيتو» روسي ضد مشروع قرار يحظر تسليح إيران للحوثيين
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تواصل – وكالات:
الفيتو كان هو عنوان اجتماع أمس في مجلس الأمن الدولي، من قبل روسيا التي استخدمته ضد مشروع قرار يحظر على إيران إرسال أسلحتها إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

كان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد أقر بالإجماع على مشروع قرار منافس اقترحته روسيا لم يشر إلى إيران ومدد نظام عقوبات مستهدفة متعلقا بالحرب الأهلية في اليمن بحسب ‘‘سكاي نيوز عربية‘‘.

من جهته قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني ‘‘إن الفيتو الروسي للمشروع البريطاني في الأمم المتحدة يعطي رسالة خاطئة لإيران وأذرعها لزعزعة استقرار المنطقة‘‘.

وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا أعدت مسودة قرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا، للتنديد بانتهاك إيران حظر السلاح المفروض على زعماء جماعة الحوثي وشملت التزاما من المجلس باتخاذ تحرك بهذا الشأن.

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