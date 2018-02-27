«فيتو» روسي ضد مشروع قرار يحظر تسليح إيران للحوثيين

كان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد أقر بالإجماع على مشروع قرار منافس اقترحته روسيا لم يشر إلى إيران ومدد نظام عقوبات مستهدفة متعلقا بالحرب الأهلية في اليمن بحسب ‘‘سكاي نيوز عربية‘‘.

من جهته قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني ‘‘إن الفيتو الروسي للمشروع البريطاني في الأمم المتحدة يعطي رسالة خاطئة لإيران وأذرعها لزعزعة استقرار المنطقة‘‘.

وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا أعدت مسودة قرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا، للتنديد بانتهاك إيران حظر السلاح المفروض على زعماء جماعة الحوثي وشملت التزاما من المجلس باتخاذ تحرك بهذا الشأن.