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«البيئة» تؤكد سلامة الألبان بالمملكة: خالية من المواد الضارة

«البيئة» تؤكد سلامة الألبان بالمملكة: خالية من المواد الضارة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن المقاطع التي تتداول بين فترة وأخرى، متضمنة ادعاءات، بعدم جودة وسلامة منتجات الشركات الوطنية للألبان والتحذير من استهلاكها، هي مقاطع تحوي معلومات غير صحيحة ولا تنطبق على الممارسات المعتمدة في المملكة.

وأكد أبا الخيل أن أنظمة الجهات الرقابية في المملكة ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء تمنع منعاً باتاً استخدام الهرمونات في مشاريع الثروة الحيوانية، كما لا تسمح بفسح ودخول واستخدام الهرمونات ومحفزات النمو منفردة أو ضمن مدخلات الأعلاف للمملكة.

وأضاف: علاوة على ذلك، فإن الفرق البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بجولاتها الرقابية لمراقبة التزام مزارع الألبان والدواجن بإجراءات الأمن الحيوي؛ لضمان صحة وسلامة المنتجات المنتجة.

وتابع: وخلافاً لما يذكر في هذه المقاطع فإن الوزارة تؤكد أن الألبان ومنتجاتها تعتبر من مصادر الغذاء ذات القيمة العالية، كما تؤكد الوزارة خلو الألبان ومنتجاتها بالمملكة من أية مواد ضارة.

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