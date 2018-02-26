«تعليم المدينة» ترد على صور الحافلة المدرسية المحمّلة بالحطب

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إدارة التعليم في المدينة المنورة، بياناً، اليوم الاثنين، ردّت فيه على الصور المتداولة لضبط حافلة مدرسة محملة بالحطب المحلي وهي في طريقها إلى مدينة عرعر بالحدود الشمالية.

وأوضحت الإدارة، ممثلة في شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، أن الحافلة خرجت من الخدمة منذ أكثر من عام وتتبع لأحد المتعهدين المنتهي التعاقد معهم.

وأكدت أن العقود المبرمة مع المتعهدين تلزمهم بعد الخروج النهائي للحافلة من الخدمة بإزالة كل ما له علاقة بهوية الحافلة، ومن ذلك عبارة “حافلة مدرسية”، وغيرها من العلامات التي تشير إلى اختصاص الحافلة بتقديم الخدمة لنقل الطلاب والطالبات، ما عدا اللون الأصفر لكون الجهات المعنية لا تمنع استخدام اللون الأصفر على الحافلات لأي نشاط آخر.