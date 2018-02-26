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هروب الطلبة من حوزة «قم» في إيران

هروب الطلبة من حوزة «قم» في إيران
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تواصل – متابعات:

ترك عدد كبير من طلبة الحوزة العلمية في قُم، الدراسة وتوجهوا، إلى الحوزة العلمية في “النجف” بالعراق، حسبما أكد عضو جمعية “علماء الدين المجاهدين” في إيران محمد تقي رهبر.

وتعتبر جمعية علماء الدين المجاهدين من أكبر الفصائل الأصولية التي تمارس النشاط الديني، السياسي والثقافي في إيران.

وأوضح رهبر أن موجة هجرة الطلبة في قم “نادرة للغاية”، محذراً من تزايد هذه الأعداد وانتشار هذا التوجه بين صفوف الطلبة الإيرانيين، وفقاً لموقع “إيران واير”.

وأشار التقرير إلى أن العديد من مراجع التقليد ورجال الدين الشيعة في إيران، اعتبروا الزيادة التدريجية لتوجه الطلبة لحوزة “النجف” دليلاً على علمانية الحوزة؛ وهذا ما دفع الطلبة لتركها.

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