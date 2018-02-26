دراسة طبية: تناول الخضروات والفواكه يقلل احتمالات الإصابة بالاكتئاب

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة، أن تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، يقلل من خطر إصابة الناس بالاكتئاب بنسبة 10 %، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن دراسة أمريكية وجدت أن اتباع النظام الغذائي المسمى بـ DASH diet يقلل من احتمال تطور اضطراب الصحة العقلية بنسبة تصل إلى 11 في المئة.

ونقلت عن الباحثين: أن هؤلاء الذين يتبنون نظاماً غذائيّاً غربيّاً نموذجيّاً، الغني بالأطعمة المصنعة والسكر، هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى وجود حاجة إلى مزيد من الدراسات؛ لتحديد الصلة بين النظام الغذائي والصحة العقلية، لكنهم نوَّهوا بأن إجراء تغييرات بسيطة على نمط الحياة قد يكون أفضل من الدواء للسيطرة على مثل هذه الظروف.

وذكرت دراسات سابقة أن تناول الكثير من المنتجات الطازجة يعود بالنفع على الصحة النفسية للأشخاص من خلال تحسين مزاجهم؛ ما يعطيهم مزيداً من الطاقة، ويساعدهم على التفكير بوضوح.

وبيَّنت الصحيفة، أن النظام الغذائي DASH diet هو طريقة أكل غنية بالفواكه والخضروات والمكسرات، واللحوم الخالية من الدهون والحبوب والأسماك، كما أنه فقير في الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والملح واللحم الأحمر.

وإلى جانب أن هذا النظام مرتبط بصحة عقلية أفضل، فإنه يحظى بدعم من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم؛ لمنع ومكافحة ارتفاع ضغط الدم.