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«البيئة»: لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

«البيئة»: لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – واس:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9439 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 140 حالة، في حين جرى التخلص من 5810 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 8 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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