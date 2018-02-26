هدف: 3 شروط للحصول على الدعم ببرنامج العمل الجزئي

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن شروط الحصول على الدعم العمل الجزئي ببرنامج “العمل لبعض الوقت”.

وأوضح هدف أن هناك 3 شروط للحصول على الدعم وهي:

– أن تحقق المنشأة نمواً في التوطين بدءاً من تاريخ 1/8/2017م.

– أن لا يقل عمر الموظف عن 15 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

– أن لا يكون المسجل موظفاً بدوام كامل أو لديه عمل خاص، وأن لا يكون متقاعداً.

ويهدف البرنامج إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص، وتفعيل آلية العمل الجزئي، وذلك بمساهمة “هدف” بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.